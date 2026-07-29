Вылетевший из Новосибирска самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

Новосибирская транспортная прокуратура проведет надзорные мероприятия по возврату в аэропорт вылета воздушного судна авиакомпании «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в среду, 29 июля, при выполнении рейса № 5115 из Новосибирска в Краснодар экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

Посадка в Толмачеве прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находились 160 пассажиров.

«Проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, соблюдению законодательства о безопасности полетов», — отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок.