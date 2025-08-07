Вылетевший из Калининграда в Москву самолет вернулся в Храброво из-за неполадок

Лайнер, летевший рейсом Калининград — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации наддува кабины. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Она отметила, что командир самолета принял решение о возвращении в соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов. Борт сел в штатном режиме в 11:20 по московскому времени.

Чтобы сократить время ожидания вылета, требуемое для дополнительной технической проверки самолета, «Аэрофлот» перебронировал всех пассажиров на другой рейс. Его выполнят на Boeing 777 большей вместимости. Авиакомпания добавила, что всем пассажирам предоставили напитки и питание.

Ранее пассажирский лайнер «Уральских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Сочи, экстренно сел в Астрахани.

В Западном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте уточнили, что в багажном отделении самолета возникло задымление. Борт успешно приземлился, никто не пострадал.