Вылетевший из Читы в Чару самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет, вылетевший из Читы в Чару, вернулся в аэропорт сразу после взлета из-за технической проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Утром 10.08.2025 после взлета воздушного судна, следовавшего направлением „Чита — Чара“, обнаружена техническая неисправность. Воздушное судно вернулось в аэропорт города Чита, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет», — отметили в СК.

Следователи начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее самолет A321 авиакомпании Turkish Airlines сразу после взлета из аэропорта Внуково изменил курс и направился обратно. Он приземлился в порту вылета и полетит обратно в Анталью только через несколько часов. По данным Telegram-канала Mash, причиной происшествия стала техническая неисправность судна.