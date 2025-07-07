Самолет A321 авиакомпании Turkish Airlines вскоре после вылета из аэропорта Внуково развернулся и начал следовать обратно. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Позднее он приземлился в порту вылета и полетит обратно в Анталью только через несколько часов.
По версии Telegram-канала Mash, причиной происшествия стала техническая неисправность судна. Что именно произошло на борту, пока не сообщается.
Тем временем в российских аэропортах продолжается транспортный коллапс. В воздушных воротах Санкт-Петербурга — Пулкове — 104 рейсам задержали вылет на два часа и более, 82 самолета за трое суток отправились на запасные аэродромы. Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров, которые столкнулись с отменами или переносами.
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