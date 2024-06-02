Вылетели на встречку. Три человека погибли в машине свадебного кортежа в Дагестане

МВД Дагестана: машина вылетела на встречку, погибли два пассажира и водитель

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Дагестане. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

ДТП произошло днем в воскресенье в Бабаюртовском районе, 21-летний водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу из свадебного кортежа. В помеху врезался грузовой автомобиль «Газель».

«В результате ДТП на месте скончались три человека — водитель „Лада Гранта“ и его два пассажира — 21 и 22-летние местные жители», — сообщили в ведомстве.

Еще одного пассажира легковушки, 20-летнего местного жителя, доставили в больницу.

Авария с участием такси произошла в воскресенье на 85-м километре внешней стороны МКАД. Столкнулись три иномарки, двум водителям потребовалась помощь медиков.