«Вылетали горящие взрывающиеся шары». Жительница ЖК «Селигер Сити» рассказала о пожаре

Первый взрыв в московском ЖК «Селигер Сити» прогремел посреди ночи, а за ним последовал еще один. Жильцы дома в тот момент не понимали, что происходит, рассказала 360.ru очевидица смертельного пожара Анастасия.

«В 02:45 ночи мы проснулись от взрыва <…> во втором подъезде нашего дома. Мы в этот момент находились в первом подъезде, и мы в этот момент абсолютно не понимали, что происходит. Между первым и вторым взрывом мы постарались собрать вещи и выбежать в коридор», — объяснила она.

После взрыва в жилом комплексе включили систему оповещения, сообщавшую о необходимости эвакуироваться из дома. Жительница отметила, что ее семья не знала, где лучше укрыться: в подземном паркинге было задымление, а на улице из окна вылетали газовые баллоны.

«С пятого этажа горящей квартиры постоянно вылетали баллоны. На тот момент мы не понимали, что это баллоны, просто [вылетали] какие-то горящие взрывающиеся шары. И примерно до четырех часов утра мы были на улице», — добавила она.

По словам Анастасии, утром жильцы получили возможность переждать ЧП в офисе управляющей компании или в расположенном неподалеку торговом центре. В квартиру семье удалось вернуться в 06:30 утра.

«Сейчас наш дом оцеплен, там происходит зачистка разрушений фасадной части. Такси не могут подъехать и так далее», — заключила собеседница 360.ru.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» произошел в ночь на 30 сентября. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. Причиной пожара могли стать газовые баллоны для монтажа натяжного потолка.