Вылет самолетов приостановили из-за непогоды в аэропорту Пулково

Аэропорт Пулково временно перестал отправлять самолеты. На Санкт-Петербург обрушился сильный боковой ветер, ливень и грозы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», — отметили в сообщении.
Циклон «Делия» накрыл Ленинградскую область и приближается к Петербургу. Из-за шквалистого ветра в некоторых районах рухнули деревья.
По данным администрации, в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 часов 7 июня на территории Петербурга в связи с плохими погодными условиями.
В пятницу, 5 июля, по Москве пронесся ураган, которому синоптики дали имя «Орхан». В разных районах столицы повалило деревья, срывало крыши и отключалось электричество.
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