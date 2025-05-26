Выяснилась причина странного ДТП с автобусом в Лобне

Автобус протаранил припаркованное авто и фасад магазина в Лобне

Пресс-служба полиции Подмосковья
Фото: Пресс-служба полиции Подмосковья

В Лобне автобус врезался в припаркованный автомобиль, который после удара повредил фасад магазина. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области в официальном Telegram-канале.

Авария произошла около полудня на улице Калинина. По предварительным данным, водитель автобуса, в салоне которого не было пассажиров, не справился с управлением из-за технической неисправности.

После столкновения легковушка по инерции влетела в стену торговой точки. Медицинская помощь никому из участников происшествия не понадобилась.

Сейчас инспекторы выясняют подробности случившегося и проверяют техническое состояние транспорта. Решение по аварии власти примут по итогам проверки.

Ранее стало известно, что всего за неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2800 заявок.

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