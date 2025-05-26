Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,8 тысячи заявок за неделю

За неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП обратились участники 2,8 тысячи аварий без пострадавших — это на 591 больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В общей сложности помощь получили 5,7 тысячи водителей. Почти 1,2 тысячи человек оформили ДТП через специальные Центры помощи, а 491 водителю помогли оформить европротокол по телефону.

В ведомстве напомнили, если в ДТП нет пострадавших, необходимо звонить по номеру 112 и следовать инструкциям операторов. После аварий важно не оставаться в машине или рядом с ней, необходимо поставить знак аварийной остановки и отойти с проезжей части.

Центры помощи при ДТП открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Они есть в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске и других округах.