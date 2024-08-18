Выходцы с Кавказа устроили драку с петербургскими полицейскими и попали на видео

В Санкт-Петербурге драку приезжих из Дагестана с сотрудниками ДПС сняли на видео

Уроженцы Дагестана устроили разборки с полицейскими в Санкт-Петербурге. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника канала, выходцы с Кавказа ездили по городу на Mercedes с дагестанскими номерами и размахивали пистолетом. После этого у них произошел конфликт с сотрудниками ДПС.

Выйдя из салона авто, агрессивные мужчины толкали полицейских и хватали их за руки. В результате всех четырех дебоширов удалось задержать и погрузить в полицейские машины.

У одного из задержанных забрали пневматический пистолет, другого хотят привлечь за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии — он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее внедорожник Mercedes-Benz врезался в толпу людей, стоявших около развлекательного центра «Планета» в Калининграде. Водитель иномарки был пьян.