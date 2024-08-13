«Истекала кровью». Пьяный водитель внедорожника сбил пешеходов в Калининграде

Внедорожник Mercedes-Benz врезался в толпу людей, стоявших около развлекательного центра «Планета» в Калининграде. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии.

На кадрах видно, что нетрезвого водителя в свою машину увели прибывшие на место сотрудники полиции. Одного из пострадавших в аварии пешеходов на носилках забрала бригада скорой помощи.

По словам очевидцев, водитель внедорожника находился в нетрезвом состоянии и еле стоял на ногах. Они уточнили, что всего пострадали около пяти человек.

«Одна женщина очень сильно кровью истекала. Попала прямо под машину. Другой мужчина тоже истекал кровью. Мне показалось, что у него оторвано ухо», — заявил свидетель аварии.

В обстоятельствах аварии разберутся сотрудники полиции. Пока областные главки правоохранительных ведомств никак не прокомментировали ДТП.

Сегодня же водитель китайского автомобиля Kaiyi выехал на тротуар на улице Бауманской в центре Москвы, где сначала сбил проходившую мимо девушк у, а после протаранил летнюю веранду и врезался в стену кофейни Coffee Way. Прибывшие на место врачи оказали медицинскую помощь пострадавшей в аварии, а также самому водителю.