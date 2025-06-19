Выход со станции метро «Чкаловская» в Москве засыпало стеклом
В Москве на площади Курского вокзала со строящегося здания отлетела стеклянная панель. Осколки рассыпались по тротуару рядом с выходом из станции метро «Чкаловская».
Информация о ЧП поступила в экстренные службы около 18:15. Оказалось, что с пятого этажа здания рядом с метро упало и разбилось стекло. По счастливой случайности, никто не пострадал.
На видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru, тротуар усыпан осколками. Выход № 7 из подземки огородили.
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