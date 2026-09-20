Выезд на встречку закончился гибелью трех человек в Подмосковье

Три человека погибли в крупном ДТП под Домодедовом

Три человека погибли и двое попали в больницу в результате массового ДТП под Домодедовом вечером в субботу, 19 сентября этим вечером. О деталях происшествия сообщила пресс-служба регионального главка Госавтоинспекции в официальном телеграм-канале .

Предварительно, водитель за рулем «Лады» потерял управление и на скорости вылетел на полосу встречного движения. Машина по касательной задела проезжавший ВАЗ, после чего со всей силы врезалась в ехавший следом Hyundai.

Мощный удар смял кузовы автомобилей в груды металла. Трое погибли на месте, еще до прибытия врачей. Двоих выживших госпитализировали, оба получили серьезные травмы.

На месте происшествия продолжают работать следственные бригады и экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья.

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