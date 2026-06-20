Выехавший на встречку водитель погиб в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Легковой автомобиль протаранил микроавтобус с пассажирами на участке трассы в Изобильненском районе Ставропольского края. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров , в аварии погиб один человек, девять получили травмы.

Он уточнил, что все пострадавшие, среди которых есть ребенок, находились в микроавтобусе.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил Владимиров.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, водитель легковушки врезался в дорожное ограждение и от удара выехал на встречную полосу, где протаранил микроавтобус.

В пресс-службе краевого главка СК уточнили, что на месте погиб водитель легкового автомобиля, который сел за руль без прав. Прибывшие на место криминалисты начали проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Утром в субботу, 20 июня, столкновение Renault Logan и Hyundai Accent унесло жизни шести человек в Саратовской области. Еще двух пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства установят сотрудники полиции.