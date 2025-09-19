Выборг оказался под водой из-за мощнейшего ливня

Ленинградскую область накрыли дожди – Выборг чуть ли не ушел под воду из-за обильных осадков. Кадры с места событий опубликовали местные Telegram-каналы.

Дождь и гроза не прекращались в регионе на протяжении нескольких часов. Канализация в Выборге не справилась с водяным потоком, из-за чего сильно поднялся уровень воды. Жители пожаловались, что в некоторых местах она доходит до пояса. У нескольких тысяч человек отключили свет.

На кадрах с места ЧП видно, что дороги полностью затопило. На улицах остались брошенные автомобили, колеса которых полностью покрыла вода.

Больше всего осадков скопилось на набережной 40-летия ВЛКСМ, перекрестке Суворова и Московском проспекте. Вода не дошла только до вокзала, который теперь стал больше походить на остров.

Об осадках сегодня предупредили и москвичей. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец, в Москве в пятницу пройдут кратковременные дожди с интенсивностью 4-5 литров на квадратный метр.