В пятницу в Москве начнутся кратковременные дожди

В Москве в пятницу пройдут короткие дожди с интенсивностью 4-5 литров дождевой воды на квадратный метр, температура ожидается до плюс 16 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«В пятницу под воздействием североатлантического циклона небо продолжит хмуриться, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди», — сказал он.

По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Показатель атмосферного давления снизится до отметки 744 миллиметра ртутного столба.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы о резком похолодании на следующей неделе. При этом начало будет относительно теплым — +22-24 градуса. Затем температура понизится до +10 градусов. Начнутся дожди, интенсивность которых пока сложно оценить.