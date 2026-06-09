Выбежавший на взлетную полосу пес задержал два самолета в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска произошло ЧП — на взлетную полосу выбежала собака. Из-за пса два лайнера не смогли вовремя сесть, сообщил телеграм-канал Shot .

Собака бегала по взлетно-посадочным полосам, персонал аэропорта пытался ее поймать, а лайнеры авиакомпании S7 Airlines кружили над воздушной гаванью. Двум самолетам пришлось заходить на второй круг.

По данным канала, задержаться в воздухе пришлось самолетам из Новокузнецка и Екатеринбурга. После того как пса выдворили с территории аэропорта, лайнеры благополучно приземлились.

«По слухам, блохастого внесли в черные списки и запретили летать, но это не точно», — пошутили авторы канала.

Собаки в аэропорту — не всегда вредители. В Шереметьеве в конце марта к службе приступила двухлетняя бордер-колли по имени Мия. Вместе с напарницей — кинологом Ольгой Мироновой — Мия проверяет багаж пассажиров по прилету.