В аэропорту Шереметьево приступила к службе новая таможенная собака

В Международном аэропорту Шереметьево им. А. С. Пушкина начала работать двухлетняя бордер-колли по имени Мия. Ее напарником стал ведущий инспектор кинологического отдела Шереметьевской таможни Ольга Миронова, которая трудится в аэропорту уже более 20 лет.

«Всю жизнь у меня были собаки, у меня в семье были собаки. Скучно мне, если честно, заниматься чем-то другим», — поделилась кинолог.

Мия закончила обучение два месяца назад и приступила к полноценной работе. Вместе с Ольгой она проверяет багаж пассажиров по прилету. Напарницы работают в суточном графике, приезжают в аэропорт несколько раз за смену. Собака обучена поиску наркотических средств: она обнюхивает багаж и, учуяв искомый запах, подает сигнал. После этого вещи пассажира сканируют. Между выездами собаку выгуливают и дают ей отдохнуть.

Мия будет работать в воздушной гавани 6–7 лет. Потом Ольга планирует забрать ее себе, чтобы видеть, как живет ее пушистый друг.