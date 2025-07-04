Выбежавшая на взлетную полосу лиса сорвала посадку самолета в аэропорту Тюмени

Прилетевший из Москвы самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться с первой попытки в тюменском аэропорту Рощино из-за выбежавшей на взлетно-посадочную полосы лисы. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что по команде диспетчера, заметившего дикое животное, экипаж самолета ушел на второй круг, который завершился успешной посадкой.



Транспортная прокуратура начала проверку по факту проникновения лисы на территорию аэропорта.

Дальневосточная транспортная прокуратура в пятницу, 4 июля, сообщила о задержке целого ряда рейсов в аэропортах регионов. В ведомстве уточнили, что в воздушной гавани Хабаровска из-за технической неисправности задержался самолет авиакомпании «Якутия», готовившийся к полету в Нерюнгри.

Неполадки помещали вылету еще одного рейса из Магадана в Хабаровск. Кроме того, несколько самолетов не смогли вылететь их Охотска и Аяна из-за неблагоприятных погодных условий. Общее число пострадавших пассажиров превысило 400 человек.

