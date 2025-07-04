Несколько сотен пассажиров застряли в аэропортах Дальнего Востока из-за отмены рейсов

Вылеты сразу нескольких самолетов отменили в аэропортах Дальнего Востока. Улететь не смогли около 400 человек. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в международном аэропорту Хабаровска из-за технической неполадки не может вылететь самолет авиакомпании «Якутия» в Нерюнгри. Из-за этого будет изменено время вылета и в обратном направлении.

На задержанный рейс зарегистрирован 201 человек. По последним данным, самолет вылетит из Хабаровска завтра.

Технические причины помешали по расписанию вылететь рейсу из Магадана в Хабаровск. Перенесенный на завтра вылет ожидают 123 пассажира.

Из-за неблагоприятных условий задержали вылеты бортов «Хабаровских авиалиний» из Охотска и Аяна в Хабаровск. Там самолета ожидают около 50 человек.

«Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов. <…> Перевозчиками организовано предоставление гражданам обязательных услуг», — заверили в ведомстве.

Ранее сразу в нескольких аэропортах ввели запрет на полеты самолетов. Временные ограничения на прием и выпуск бортов действовали в авиагаванях Самары, Ярославля, Нижнекамска, Ижевска и Казани.