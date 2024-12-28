«Вы не в ночной клуб пришли». Жительницу Тюмени не пустили в МВД из-за короткого платья

«Подъем»: жительница Тюмени пожаловалась на полицейских, отчитавших ее за платье

Жительница Тюмени пожаловалась на полицейских, которые отчитали ее за длину платья. По словам женщины, ее не пропустили в здание МВД для переоформления удостоверения участника СВО брату из-за ее внешнего вида. По мнению правоохранителей, он не соответствовал установленным требованиям, сообщил «Подъем» .

«У нас дресс-код, вы не в ночной клуб пришли», — сказали женщине в МВД.

Любовь рассказала, что ее брат повредил удостоверение во время выполнения боевого задания. Чтобы заменить документ, она приехала в региональное управление МВД на консультацию о дальнейших действиях для восстановления удостоверения.

«Сотрудники охраны, находящиеся на посту, отказались меня пропустить, ссылаясь на мой недостойный внешний вид, а именно длину моего платья, чем оскорбили мою честь и достоинство», — заявила она.

Женщина выразила недовольство работой сотрудников, назвав их поведение возмутительным и неуважительным. Она также отметила, что так и не получила необходимую консультацию.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Подъему» сообщили, что сейчас проводится проверка по данному вопросу.

«Мы в ходе мониторинга видели данную публикацию. О ней доложено руководству управления МВД России по Тюменской области. Принято решение о проведении проверки, по результатам которой приняты соответствующие меры», — ответили в пресс-службе.

Ранее москвичи пожаловались на шоу с трансвеститами * в ночном клубе. Местные жители утверждают, что регулярно обращаются в полицию с жалобами, но в клубе не реагируют на стражей порядка и продолжают веселиться. Россиян возмутило, что заведение игнорирует запрет на ЛГБТ*-пропаганду.

* * Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.