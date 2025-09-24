Ввоз нескольких тысяч дронов пресекли на Дальнем Востоке

В Приморском крае таможенники пресекли незаконный ввоз почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и более 200 единиц комплектующих. Об этом сообщила начальник пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Виктория Алешина.

По ее словам, груз везли в двух фурах, спрятав за другими товарами. Его изъяли и направили на экспертизу. Возбуждено административное дело о ввозе товаров без декларирования, причастным грозит штраф.

Если суд решит конфисковать груз, беспилотники и комплектующие передадут российским военным в зону спецоперации.