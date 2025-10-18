Вулкан на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы

На Гавайях активизировался вулкан Килауэа — в ночь на 18 октября специалисты зафиксировали выброс фонтанов лавы высотой до 1500 футов (примерно 450 метров). Об этом сообщил Hawaii News со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По оценке ученых, это самый мощный выброс за весь текущий цикл извержения. Столб вулканических газов поднялся на высоту почти пять километров. На юго-западе Большого острова очевидцы заметили осадки пепла и тонкие стеклянные волокна — так называемые «волосы Пеле», которые образуются из газа при извержении и могут вызвать раздражение кожи и глаз.

С конца 2024 года Килауэа проявлял активность уже более трех десятков раз. По прогнозам специалистов, нынешняя фаза извержения продлится около шести–восьми часов.

Килауэа — один из самых известных и активных вулканов Земли. Его высота составляет 1243 метра над уровнем моря, а извержения в районе кратера Пуу-Оо продолжаются с начала 1980-х годов.