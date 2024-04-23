Москвички пожаловались на таксистов, мастурбирующих за рулем: что делать, мнение юристов | 360°

Происшествия 23 апреля 2024, 21:38 Такси с сюрпризом. Что грозит водителям-извращенцам и агрегаторам Юрист Павлов: ответственность за таксиста-онаниста несет в том числе таксопарк Damir Babacic / Unsplash

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Москвички пожаловались на неадекватных водителей такси: те ублажали себя во время поездок, поглядывая на клиенток. Однако ничего серьезного извращенцам не угрожает, разве что штрафы за опасную езду и оскорбление, выраженное в неприличной форме, да блокировка со стороны конкретного агрегатора. Подробности — в материале «360».

Потеря самообладания за рулем

Несколько жительниц Москвы заявили, что водители «Яндекс Такси», которые их подвозили, занимались самоудовлетворением прямо во время поездки. Причем в одном случае автомобиль чуть не угодил в аварию, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«Я растерялась. Когда мы выехали на Мичуринский, у него, видимо, произошла кульминация, и мы чуть не попали в аварию. Я до дома не доехала — остановилась у детского центра и боялась оттуда выходить», — рассказала пострадавшая.

Оба таксиста, о которых идет речь, оказались выходцами из соседних азиатских стран (мигранты они или граждане России — неизвестно). Женщины признались, что не на шутку испугались неадекватных мужчин за рулем.

Dan Gold / Unsplash

Один из похожих случаев (а таких много) произошел три года назад в Петербурге. Водитель-азиат начал ублажать себя, пока вез клиентку в аэропорт Пулково. После жалобы в службу такси шофера пообещали заблокировать, вернули деньги за поездку и предложили скидку, но девушка вообще отказалась от услуг этого перевозчика, писал MK.ru.

Как бороться с мастурбирующими таксистами

Озабоченных таксистов легко найти — это не уличная хулиганка, подчеркнул в разговоре с «360» депутат Госдумы Евгений Федоров. Пострадавшим нужно пойти в полицию и написать заявление о произошедшем.

Против мужчины возбудят уголовное дело — независимо от того, где случилось происшествие: в транспорте или на улице. Это не привязано к работодателю в принципе. Если к нему есть претензии — это другой разговор, тут параллельно могут завести отдельное административное дело. Евгений Федоров

По мнению парламентария, в последнее время сильно раскачивается ситуация с межнациональными отношениями в России. Учитывая стремление Евросоюза подвергнуть страну деколонизации (читай — разорвать на части), понятно, что Запад вкладывает немалые деньги в попытку посеять вражду между людьми.

«Нужно отслеживать источники информации. Потому что в обычной практике людей не делят — откуда я знаю, какой там человек хулиганит у меня во дворе. Когда начинают выяснять его этническое происхождение, это уже начинается заказ, направленный на раскачивание страны», — убежден Федоров.

Административка за рукоблудие

Однако есть и другие мнения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прямо заявил, что принял решение запретить мигрантам работать в такси в регионе.

Постановление коснется иностранных граждан, которые трудятся по патентам.

Солодова поддержали в Новосибирской, Самарской, Тульской, Магаданской, Челябинской, Калужской и Тюменской областях, а также в Якутии и Крыму. Некоторые регионы ввели запрет на работу приезжих и в других отраслях, в частности в розничной торговле.

Между тем юристы уверены, что озабоченным таксистам непосредственно за рукоблудие «светит» разве что административная статья. Никто из водителей не угрожал женщинам, не нападал на них, не принуждал к половому акту. Плюс все пассажирки были совершеннолетними.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Что гласит закон

Закон возлагает ответственность за оказываемую услугу и на таксопарк, и на водителя, уточнил председатель общественной организации по защите прав потребителей, кандидат юридических наук Олег Павлов.

Вместе с этим есть ряд обязанностей агрегаторов, включая «Яндекс Такси», которые предписывают создавать условия для недопуска к управлению транспортным средством и вообще недопуску к оказанию таких услуг лиц, которые не имеют прав, лицензии, не прошли определенные процедуры. Олег Павлов

То есть к ответу можно привлечь и таксопарк, и водителя, и агрегаторов — всех участников правоотношений со стороны бизнеса. Именно они должны создавать условия для качественного и безопасного оказания услуг, добавил юрист.

Виноват ли агрегатор такси

Водитель не должен отвлекаться от управления транспортным средством. При этом не важно, на что именно он отвлекся во время поездки: на себя любимого, или ответил на телефонный звонок, или поглядывал кино в монитор — любые подобные действия запрещены, напомнил независимый эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.

Водитель обязан при оказании услуг обеспечить безопасность дорожного движения и оказывать услуги безопасным образом. Так что, безусловно, с его стороны было нарушение. Подчеркиваю: не важно, чем он занимался. Главное, что отвлекся от управления, и за это, конечно, должен нести ответственность. Роберт Ян

Но, по мнению эксперта, ответственность за неправильное оказание услуг лежит непосредственно на водителе и на том, кто посадил его за руль. Агрегатор не отвечает за предоставление транспорта и проверить автомобилиста на адекватность не может — это уже дело медиков.

Aleksandr Popov

«С точки зрения правовой нормы я не знаю, как интерпретировать подобные действия водителя. Согласно правилам дорожного движения, он отвлекся от управления автомобилем и создал угрозу безопасности перевозки для пассажиров. Не важно, что он не попал в аварию, это все равно нарушение», — заверил Ян.

Он уточнил, что следует оштрафовать как самого водителя, так и компанию или предпринимателя-перевозчика. Агрегатора же можно привлечь к ответственности только в случае ДТП.

Ilya Chunin / Unsplash

Как вести себя с онанистами

Психологи советуют при встрече с онанистами сдерживать эмоции. Такие люди ими «питаются», поэтому удивление, отвращение, страх их только порадует. Зато равнодушный вопрос вроде «И дальше что?» подействует словно холодный душ, и извращенец «сдуется», отметила «Газета.ru».

Однако лучше всего молчать с каменным лицом: среди извращенцев часто встречаются люди с психическими отклонениями, так что рисковать ни к чему. А вот сообщить в полицию нужно непременно — такая встреча и взрослым-то неприятна, а ребенка может сильно травмировать морально.

Если вы оказались в одной машине с онанистом, молчите и сохраняйте безразличие. Если есть возможность, нужно написать близким, чтобы они встретили или связались с полицией — пусть извращенца в конечной точке принимает наряд правоохранительных органов. Может, и не посадят, но припугнут и оштрафуют наверняка.