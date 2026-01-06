Второй за два дня пожар в Подольске унес жизни людей

В Подольске при пожаре в жилом доме погибли три человека

Крупный пожар произошел в Подольске. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже жилого дома. Предварительно, загорелась одежда и другие вещи.

Огонь и дым быстро распространились. Жильцам других квартир пришлось экстренно эвакуироваться на улицу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и других профильных ведомств.

Вывести троих человек не удалось. Погибли две женщины и один мужчина.

На данный момент на месте чрезвычайного происшествия продолжают работу сотрудники профильных ведомств. Специалисты устанавливают причины пожара и выясняют все обстоятельства гибели людей. О состоянии других эвакуированных жильцов пока не сообщалось.

Это уже второй крупный пожар у Подольска за последние дни. Третьего января в огне погибли мужчина и его сыновья.

Взрыв газа в жилом доме в Первоуральске привел к пожару и 4 января. Здесь сгорели несколько квартир.