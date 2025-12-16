Второй пилот по ошибке обесточил полсамолета во время рейса в Екатеринбург

Второй пилот Boeing 767 авиакомпании Azur Air во время рейса Анталья — Екатеринбург по ошибке обесточил часть самолета, пока командир вышел в туалет. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина» .

Уже через полторы минута командира попросили вернуться в кабину. Возвратившись, он обнаружил, что на экране высвечиваются 11 сообщений о неисправностях. Среди прочего, из строя вышли пилотажно-навигационные приборы и автопилот.

Экипаж попытался связаться с турецкими диспетчерами, но радиостанция тоже отказала. Командир решил уходить на вынужденную посадку в аэропорту Сочи, а в процессе поручил выполнять аварийные чек-листы. Вдруг он заметил, что кто-то выключил тумблер системы резервного питания.

После этого бортовые системы вновь заработали, и экипаж благополучно довел самолет до Екатеринбурга. Командир не стал писать рапорт на подчиненного.

Росавиация начала расследование и выяснила, что командир не мог случайно отключить систему, вставая с кресла. По всей видимости, второй пилот перепутал селекторы. Экипажу вынесли замечания с занесением в личное дело.

Ранее экипаж самолета American Airlines забыл выпустить шасси при посадке и чуть не сгубил 132 пассажира и самих себя.