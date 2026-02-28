«Второй день рождения». Пассажиры Azur Air услышали взрывы при вылете с Фукуока

Shot: при взлете с Фукуока пассажиры Azur Air видели взрывы и вспышки двигателя

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air увидели взрывы и вспышки из двигателя при взлете с вьетнамского острова Фукуок. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

На борту Boeing 767-300 находились 294 взрослых и 42 ребенка. Благополучное приземление они назвали вторым днем рождения.

Пассажиры рассказали каналу, что заметили яркие вспышки пламени и взрывы из левого двигателя самолета. Всего они услышали около восьми взрывов.

Командир судна на 25-й минуте полета предупредил пассажиров, что самолет развернется и вернется в аэропорт Фукуока по техническим причинам. Всего полет продлился 50 минут, вероятно, чтобы выработать топливо.

В аэропорту самолет встречали пожарные машины и бригады скорой помощи. Позже выяснилось, что сильные повреждения получили два колеса шасси. Сейчас туристы ожидают рейса на родину в аэропорту. Вылет уже дважды переносили.

Авторы канала сообщили, что, по их информации, самолет экстренно сел из-за отказа силовой установки.

