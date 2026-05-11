ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Курскую область с помощью артиллерии
За минувшие сутки над Курской областью уничтожили 20 украинских БПЛА разных типов. Также ВСУ 51 раз обстреляли из артиллерии отселенные приграничные районы региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».
«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая сбито 20 вражеских беспилотников различного типа. Пятьдесят один раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — написал он.
Он добавил, что семь раз БПЛА атаковали регион, используя взрывные устройства. В поселке Песчанский Беловского района осколочное ранение ноги получил 52-летний мужчина. Также повреждения получили фасад и остекление дома.
Ранее в Чечне в результате атаки украинских беспилотников пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили несколько объектов: продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом и частный дом.