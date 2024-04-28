ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 18:48 ВСУ ударили по жилым кварталам Новой Каховки Сальдо сообщил об обстреле Новой Каховки боевиками ВСУ, есть пострадавшие РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. В результате пострадала местная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Харьковской области Владимир Сальдо.

«Есть пострадавшая, она находится в больнице», — написал он.

Реклама

Сальдо отметил, что в Каховке от террористических ударов ВФУ получил ранения один человек. Его госпитализировали.

Военные ВСУ нанесли удар херсонскому поселку Днепряны 28 апреля. Жертвами атаки стали два человека. Как отметил глава правительства региона Андрей Алексеенко, в Вербное воскресенье украинские националисты усилили обстрелы жилых кварталов.

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Алешек в Херсонской области. Осколочное ранение получил местный житель.