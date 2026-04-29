ВСУ ударили по автобусу под Белгородом, погибли трое, ранены восемь человек

Три человека погибли, восемь пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений», — написал он.

Восемь раненых поступили в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии: у мужчины диагностировали слепые проникающие ранения головы, ушиб мозга, слепые осколочные ранения живота и открытый перелом руки. Женщина получила множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног.

Еще у четверых мужчин осколочные ранения рук и ног, у женщины — осколочные ранения грудной клетки.

Ранее украинский дрон ранил водителя «Газели» в Белгородской области. Он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу.