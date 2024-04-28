ВСУ открыли огонь по белгородскому селу Демидовка | 360°

28 апреля 2024, 15:26
ВСУ открыли огонь по белгородскому селу Демидовка
Белгородский главк МЧС заявил об обстреле села Демидовка со стороны Украины
Украинские боевики начали обстрел села Демидовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. В ведомстве призвали местных жителей срочно перейти в укрытия.
«Ведется обстрел Краснояружского района, села Демидовка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — попросили в МЧС.
В пресс-службе добавили, что под ударами украинских боевиков оказалось и село Старый Хутор Валуйского городского округа. Жителей также призвали спуститься в укрытия на время обстрела.
Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается атаком со стороны боевиков ВСУ.
В воскресенье, 28 апреля, прилетевший в село Вязовое Краснояружского района дрон-камикадзе повредил объект связи.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет. Он добавил, что аварийные службы приступят к ремонту поврежденного объекта в ближайшее время.
МЧС РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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