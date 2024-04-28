ВСУ открыли огонь по белгородскому селу Демидовка | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 15:26 ВСУ открыли огонь по белгородскому селу Демидовка Белгородский главк МЧС заявил об обстреле села Демидовка со стороны Украины РИА «Новости»

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Украинские боевики начали обстрел села Демидовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. В ведомстве призвали местных жителей срочно перейти в укрытия.

«Ведется обстрел Краснояружского района, села Демидовка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — попросили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что под ударами украинских боевиков оказалось и село Старый Хутор Валуйского городского округа. Жителей также призвали спуститься в укрытия на время обстрела.

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается атаком со стороны боевиков ВСУ.

В воскресенье, 28 апреля, прилетевший в село Вязовое Краснояружского района дрон-камикадзе повредил объект связи.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет. Он добавил, что аварийные службы приступят к ремонту поврежденного объекта в ближайшее время.