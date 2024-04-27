ВСУ несколько раз ударили по поселкам в Курской области | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 21:06 ВСУ несколько раз ударили по поселкам в Курской области Старовойт: ВСУ за день обстреляли три населенных пункта Курской области РИА «Новости»

Читать 360 в

Курская область за день подверглась нескольким обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района», — отметил он.

Реклама

Старовойт уточнил, что среди местных жителей никто не пострадал. Губернатор добавил, что российские военные уничтожили украинские беспилотники недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района и деревни Гордеевки Кореневского района.

Также дроны сбили над поселком Новый Путь, деревней Елизаветовка Глушковского района и пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района.

В пятницу, 26 апреля, стало известно о гибели мирного жителя в селе Коровяковка Глушковского района после удара ВСУ. В результате атаки в поселке частично нарушилось электроснабжение.