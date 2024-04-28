ВСУ несколько раз атаковали Курскую область | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 21:07 ВСУ несколько раз атаковали Курскую область Старовойт сообщил о последствиях атак ВСУ по поселкам в Курской области РИА «Новости»

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Украинские боевики неоднократно атаковали населенные пункты Курской области. В поселке Теткино Глушковского района после обстрела на одной из улиц произошел пожар, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Электричество частично пропало в деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после обстрела. В настоящее время энергоснабжение восстановлено», — написал он.

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Старовойт отметил, что прилеты зафиксировали в селах Суджанского района Горналь и Дарьино. Боевики также обстреляли пункт пропуска «Суджа», а также недалеко от села Искра Хомутовского района и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Из местных жителей никто не пострадал.

Глава Курской области, что повреждения получили четыре дома и один гараж. Он пообещал оказать помощь собственникам имущества. Накануне в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.