ВСУ нарушили электроснабжение в селе под Белгородом | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 17:11 ВСУ нарушили электроснабжение в селе под Белгородом Губернатор Гладков: ВСУ ударили по селу в Белгородской области и повредили ЛЭП РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали село Щетиновка Белгородского района. Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате падения украинского FPV-дрона крыша частного жилого домовладения получила повреждения. Осколок снаряда также задел линию электропередачи. Жители одной из улиц остались без света.

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«Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

Под обстрел ВСУ 30 апреля попала Курская область. Боевики атаковали село Козино Рыльского района, два человека пострадали. Их доставили в районную больницу. Также повреждения получили 10 домовладений и линия электропередачи.