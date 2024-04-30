Двое жителей Курской области пострадали из-за обстрела ВСУ | 360°

Важное 30 апреля 2024, 12:21 Двое жителей Курской области пострадали из-за обстрела ВСУ Губернатор Старовойт: два человека пострадали из-за атаки ВСУ на Курскую область РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Козино Рыльского района в Курской области. Двое жителей получили ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в районную больницу. Из-за атаки 10 домовладений и линия электропередачи получили повреждения.

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«Подомовой обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам поврежденного имущества», — отметил Старовойт.

Жители сел Козино, Локоть и Городище частично лишились света. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.

Под обстрел ВСУ также попала Белгородская область. Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка.