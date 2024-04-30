Крымчан предупредили об вражеских информационных вбросах | 360°

Общество 30 апреля 2024, 04:05 Крымчан предупредили об вражеских информационных вбросах Крючков предупредил крымчан об информационных вбросах РИА «Новости»

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Противник использует социальные сети для вбросов фейковой информации о ситуации в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально», — написал Крючков.

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Также он попросил жителей и гостей полуострова не снимать и не выкладывать работу систем ПВО.

Переданные Украине ракеты ATACMS дальностью в 300 километров предназначены для давления на Крым. Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов в комментарии 360.ru заявил, что российской армии необходимо усилить удары по украинской территории и ввергнуть противника в XIX век.