ВСУ атаковали Севастополь утром 28 января: силы ПВО сбили уже два дрона

В Севастополе средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале .

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря», — написал он.

Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, не выходить из безопасных мест. Также Развожаев отметил, что по данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты во время атаки не пострадали.

За ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над Россией. Больше всего дронов сбили в Краснодарском крае — 24, также 23 ликвидировали над Крымом, шесть — над Черным морем, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской, по три — над Азовским морем и Курской областью, по два — над Брянской и Воронежской областями. Кроме того, по одному дрону ликвидировали в Волгоградской, Тамбовской и Ростовской областях.