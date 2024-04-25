В Минобороны рассказали о защитном куполе из средств ПВО в Запорожской области | 360°

Спецоперация 25 апреля 2024, 08:38 В Минобороны рассказали о защитном куполе из средств ПВО в Запорожской области Минобороны: российские средства ПВО создают защитный купол в Запорожской области скриншот видео/Telegram Минобороны России

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Российские комплексы «Панцирь», ЗРК С-300 и другие средства ПВО группировки войск «Днепр» создают «защитный купол» над территорией Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».

В ведомстве обратили внимание, что подразделения ПВО обеспечивают защиту, в том числе, в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия ВСУ.

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«В частности, расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области», — подчеркнули в министерстве.

Для поражения воздушных целей противника российские подразделения применяют также высокомобильный комплекс ЗРК«Бук-М2». Для борьбы с украинскими беспилотниками бойцы используют, в частности, системы «Панцирь».