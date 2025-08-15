Встреча с бурым медведем на Хоккайдо стоила туристу друга

NHK: в Японии медведь утащил мужчину в лес на глазах его друга

На вулкане Раусу в Японии бурый медведь напал на туриста. Он утащил мужчину в лес на глазах его друга. Местонахождение пострадавшего неизвестно, сообщил NHK World .

Утром 14 августа в полицию префектуры Хоккайдо позвонил напуганный 20-летний альпинист. Бурый медведь на вулкане Раусу утащил его друга в лес. Спасатели выдвинулись к месту нападения и спасли очевидца. Выжил ли его спутник, неизвестно.

Местные органы лесного хозяйства запретили восхождения, заявки успели подать около 40 желающих. Специалисты на вертолете подобрали 10 альпинистов, укрывшихся на смотровой площадке и в других местах на горе.

Раусу находится на полуострове Сиретоко, который расположен на востоке острова Хоккайдо и является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. За последний месяц Природный фонд Сиретоко зарегистрировал несколько случаев приближения медведей к людям, предыдущий произошел 12 августа.

Из-за медведей в Анкоридже на Аляске власти закрыли туристические тропы. Животные активизировались из-за большого поголовья красной рыбы в местной реке.