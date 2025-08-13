Туристические тропы закрыли в Анкоридже из-за медведей
Власти Анкориджа закрыли туристические тропы перед встречей Путина и Трампа
Власти Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа закрыли туристические тропы из-за медведей. Об этом сообщила РИА «Новости» директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
По ее словам, три туристических тропы для пеших и велосипедных прогулок пришлось закрыть из-за угрозы встречи с медведями.
Верная объяснила, что 2025 год оказался богат на красную рыбу в реках Анкориджа, поэтому животные стали чаще выходить на охоту. До этого они никогда не приходили в город ради улова.
Ранее жителей города Джуно, административного центра штата Аляска, призвали эвакуироваться из-за прогнозируемого паводка. Такие меры приняли из-за того, что вода в озере на Менденхолл начала переливаться, поэтому вероятность прорыва ледника усилилась.