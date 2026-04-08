Вспышка сальмонеллеза произошла в частных детсадах Петербурга и Ленобласти

В 47 частных детских садах группы компаний «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выявили сальмонеллез, их работу приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство начало расследование и установило, что кейтеринговая компания нарушала технологии приготовления и транспортировки блюд, сотрудники работали без медицинского обследования, а продукты на кухне бывали испорченными.

Материалы против нее передали в суд, на ближайшие 30 дней ее работу запретили.

Кроме того, поставщик продуктов не проводил дезинфекцию. Именно у него — в пробах мяса цыплят-бройлеров — и выявили сальмонеллу. Из оборота изъяли больше полутонны продукции.

В феврале двое подростков из Москвы попали в больницу с сальмонеллезом. Расследование выяснило, что производитель пельменей, которыми они отравились, полностью соблюдал закон. Потребителей призвали как следует проваривать полуфабрикаты, перед тем как есть их.