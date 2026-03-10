В пельменях из «ВкусВилла», которыми отравились подростки, не нашли нарушений

Роспотребнадзор разрешил продажу пельменей ООО «Гурман», которые попали под подозрение в феврале после того, как ими в Москве отравились двое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе сети супермаркетов «ВкусВилл».

Экспертиза показала, что продукт полностью соответствует микробиологическим нормам. В торговой сети призвали покупателей как следует проваривать пельмени перед тем, как их есть, поскольку патогенные микроорганизмы гибнут при высоких температурах.

В феврале двое подростков попали в больницу с сальмонеллезом. Роспотребнадзор начал проверку, продажу пельменей приостановили, торговая сеть предложила родителям пострадавших компенсировать расходы на лечение.