В пельменях из «ВкусВилла», которыми отравились подростки, не нашли нарушений

Роспотребнадзор разрешил продажу пельменей ООО «Гурман», которые попали под подозрение в феврале после того, как ими в Москве отравились двое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе сети супермаркетов «ВкусВилл».
Экспертиза показала, что продукт полностью соответствует микробиологическим нормам. В торговой сети призвали покупателей как следует проваривать пельмени перед тем, как их есть, поскольку патогенные микроорганизмы гибнут при высоких температурах.
В феврале двое подростков попали в больницу с сальмонеллезом. Роспотребнадзор начал проверку, продажу пельменей приостановили, торговая сеть предложила родителям пострадавших компенсировать расходы на лечение.
