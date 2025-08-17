Вспыхнувший в Приморье катер пошел ко дну

Утонувший после пожара катер в приморской бухте Миноносок сняли на видео

Охваченный огнем прогулочный катер утонул в Японском море в бухте Миноносок. Об этом 360.ru сообщили в Приморской транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на борту судна находились четыре человека. Никто из них в пожаре не пострадал.

Пресс-служба поделилась видео, снятым возле ушедшего ко дну катера. На опубликованных кадрах видно, что судно перевернулось вверх дном.

Сотрудники прокуратуры взяли ситуацию под контроль и приступили к установке обстоятельств происшествия.

О пожаре на катере в Хасанском округе Приморского края стало известно в воскресенье, 17 августа. Очевидцы сообщили, что находившиеся на судне люди спасались от огня, прыгая в воду.

Поднявшийся над акваторией черный дым увидели даже люди с соседней бухты «Северная». По словам свидетелей происшествия, пожар длился около двух часов, но прибывшие на место спасатели быстро его потушили.