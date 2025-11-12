Пожар в Алтайском крае унес жизнь годовалого ребенка

В ночь на 12 ноября в селе Черемное Павловского района Алтайского края загорелся частный дом. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело годовалого ребенка. Хозяина дома и пятилетнего ребенка госпитализировали с ожогами и отравлением дымом. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

Когда пожарные прибыли на место, дом горел открытым пламенем, площадь возгорания достигла примерно 120 квадратных метров. По предварительной версии, причиной ЧП стал перегрев печного оборудования, что привело к возгоранию потолочного перекрытия.

Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура региона начала проверку соблюдения норм по защите прав несовершеннолетних. Обстоятельства случившегося выясняются.