Вспыхнула, как спичка. Российские огнеборцы потушили заправку в Карачаевске

МЧС: на заправке в Карачаевске произошел пожар

Заправка вспыхнула на дороге у Карачаевска. Видео ликвидации пожара разместила пресс-служба МЧС России в своем официальном Telegram-канале .

Пожар произошел на трассе уже на выезде из Карачаевска. Загорелась кабина бензовоза и заправка. Судя по опубликованным чрезвычайным ведомством кадрам, навес заправки выгорел дотла.

Практически полностью огонь уничтожил и кабину грузового автомобиля, он припаркован рядом с заправочными станциями.

К ликвидации пожара МЧС привлекло 12 специалистов. Группировку усилили пятью единицами техники. Огонь охватил 200 квадратных метров, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Никто не пострадал.

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