Вспомнил детство: житель Екатеринбурга случайно сжег 8 машин и 2 гаража

Житель Екатеринбурга поджег тополиный пух и уничтожил восемь машин и два гаража

Подожженный тополиный пух вызвал крупный пожар в Екатеринбурге - пламя уничтожило восемь автомобилей и два гаража. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание тушили 17 специалистов и шесть единиц техники, никто не пострадал. Поджигателя вычислили и задержали. Теперь его будут судить.

Спасатели напомнили, что огонь распространяется по пуху со скоростью до трех метров в секунду. Кадры с места они опубликовали под музыку известной песни группы «Иванушки International».

Ранее подмосковные пожарные предупредили об опасности возгораний из-за тополиного пуха. Особенно бдительными в сезон нужно быть курильщикам.