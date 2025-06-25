Вспомнил детство: житель Екатеринбурга случайно сжег 8 машин и 2 гаража

Подожженный тополиный пух вызвал крупный пожар в Екатеринбурге - пламя уничтожило восемь автомобилей и два гаража. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание тушили 17 специалистов и шесть единиц техники, никто не пострадал. Поджигателя вычислили и задержали. Теперь его будут судить.
Спасатели напомнили, что огонь распространяется по пуху со скоростью до трех метров в секунду. Кадры с места они опубликовали под музыку известной песни группы «Иванушки International».
Ранее подмосковные пожарные предупредили об опасности возгораний из-за тополиного пуха. Особенно бдительными в сезон нужно быть курильщикам.
Минздрав предложил не допускать к работе медиков без отработки в госклиниках
Новое высокотехнологичное производство открыли в Лобне
Выпускные вечера для девятиклассников начались в Павловском Посаде
Мошенники стали вымогать деньги у россиян под видом работодателей
Задержание калужских полицейских по делу о мигрантах-нелегалах сняли на видео
Многодетной семье в Павловском Посаде газифицировали дом по льготной программе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте