Подмосковные пожарные напомнили правила безопасности в период цветения тополя

Жаркая погода в Подмосковье привела к тому, что уже в мае в регионе появился тополиный пух. Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили, что нередко он становится причиной возгораний.

Уже в ближайшее время тополиный пух начнет активно распространяться во всех округах, доставляя неудобства не только аллергикам, но и спасателям.

«Для того, чтобы пушистые комки вспыхнули, достаточно искры, а при условии, что пух скапливается повсюду: под машинами, вдоль тротуаров, рядом со строениями, существует потенциальная угроза возникновения серьезного пожара. Поэтому во время профилактических мероприятий работники противопожарно-спасательной службы обязательно уделяют внимание этому вопросу, объясняют и детям, и взрослым, насколько опасно поджигать тополиный пух», — пояснил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

По его словам, курящим людям в этот период следует быть бдительными. Кроме того, следует тщательно убирать места, где наблюдается большое скопление пуха.