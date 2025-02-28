Водолаз погиб под Анапой во время сбора мазута со дна моря

В поселке Джемете под Анапой во время очистки морского дна от мазута умер водолаз. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

«В Анапе следователи устанавливают обстоятельства смерти водолаза», — отметили в ведомстве.

По данному факту организовали проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. Чтобы определить причину смерти мужчины, проведут судебно-медицинскую экспертизу.

«По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в управлении.

В МЧС по региону уточнили, что погиб спасатель-водолаз краснодарского поисково-спасательного отряда Семен Луговой.

«Незамедлительно на поиски направили страховочного водолаза, который обнаружил и поднял на поверхность сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — рассказали в ведомстве, уточнив, что у погибшего остались жена и двое детей.

Это уже не первая смерть на Черноморском побережье при уборке мазута. В середине января в Анапе умер 17-летний волонтер.