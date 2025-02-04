«Вся надежда на лодку». Конюхов попал в шторм с девятиметровыми волнами

Сын Федора Конюхова Оскар рассказал, что связи с попавшим в шторм отцом нет

В ночь на 4 февраля лодка Федора Конюхова оказалась в эпицентре шторма в Южной Атлантике. Сын российского путешественника Оскар Конюхов рассказал 360.ru, что связи с отцом нет.

Российский путешественник самостоятельно отправился в 200-дневный переход на весельной лодке «Акрос» через Атлантический и Индийский океаны в Австралию.

«Но мы наблюдаем за лодкой через каналы спутникового слежения. Видим координаты лодки. Высота волны — в районе девяти метров», — рассказал он.

По информации экспедиционного штаба, Мореплаватель ранее присылал короткие сообщения и рассказывал, что управляет лодкой вслепую из-за сломанного ветроуказателя. Повреждение случилось из-за сильной волны. У него есть запасная деталь, но ее можно установить только в хорошую погоду.

«Вся надежда на лодку», — прокомментировал сын Конюхова ситуацию с сильным штормом.

Ранее Конюхов провел на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса почти три недели. Он установил мировой рекорд по длительности и расстоянию дрейфа.