Федор Конюхов начал одиночное плавание на веслах через Южный океан

Путешественник Федор Конюхов отправился в плавание по Южному океану на весельной лодке. Руководитель экспедиционного штаба и сын Конюхова Оскар сообщил об этом РИА «Новости» .

По его словам, экспедиция началась в аргентинском городе Ушуая. На данный момент лодку путешественника буксируют к проливу Дрейка, куда путешественник планирует прибыть через два дня.

«Я думаю, что мы 2 декабря достигнем точки старта в проливе Дрейк, отпустим Федора в свободное плавание, и он пойдет на Австралию», — рассказал руководитель штаба.

Для прохождения всего участка от мыса Горн до Австралии потребуется, по словам Конюхова, примерно 200 дней.

Это плавание — второй из трех этапов одиночного кругосветного перехода в Южном океане, запланированного Конюховым. В период с декабря 2018 по май 2019 путешественник совершил первый в истории переход на весельной лодке в Южном океане от Новой Зеландии до мыса Горн.

Ранее Федор Конюхов провел на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса почти три недели. Таким образом он установил мировой рекорд по длительности и расстоянию дрейфа.